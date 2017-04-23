في النفس الأخير.. أحياها البرغوث

جدة ـ محمود وهبي | Monday, 24 April 2017 - 00:00 am

انتقلت دهشــة كلاسيكو الأمس إلى سطور الصحــف الإسبانية التي تفاعلت مع السيناريو المجنون الذي قرر ليونيل ميسي كتابته للمباراة، بعدما تكفّلت لمســاته بقلب الطاولة على أصحــاب الأرض في معقل البرنابيو عبر تسجيل هدف الفوز في الثواني القاتلة من القمة التي حسمها الزائر الكاتالوني 3ـ2.

واختارت صحيفة "سبورت" الكاتالونية عنواناً ملفتاً قالت فيه: "ميسي يحطّم مدريد"، وبدأت تقريرها الخاص بتغطية المباراة مع عبارة: "أمل الدوري ما زال قائماً، شكراً ميسي"، كما ذكرت أن البرشا خرج من مقصلة دوري الأبطال وتفوّق على نشوة ريال مدريد الذي سيطر على المراحل الأولى من المباراة مستعيناً بمعنويات فوزيْه الأخيرين على بايرن ميونيخ.

ولخصــت صحيفــة "إل بايس" الكلاسيكو الدراماتيكي في عنوانها الذي قالت فيه إن ميسي هزم مدريد بهدف في اللحظة الأخيرة، كما سلّطت الضوء على اختيار ميسي لهذه القمة للوصول إلى هدفه الـ500 في القميص الكاتالوني.

ومن ناحيتها، كتبت صحيفة "آس" المقربة من النادي الملكي أن ميسي قرر تمديد مهلة الحسم في الليجا التي "كان نصفها في الجيب المدريدي"، وذلك عبر هدفيْن رائعين كان آخرهما في الكرة الأخيرة في المباراة.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن النجم الأرجنتيني قرّر ارتداء ثوب سيرجيو راموس في قمة الأمس، كإشارة إلى الهدف القاتل الذي سجله قائد ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من مباراة الذهاب في الكامب نو، وأضافت أن ميسي أعاد إحياء الليجا مع عودة برشلونة إلى المنافسة عبر تعادل الغريمين في عدد النقاط قبل خوض الريال لمباراته المؤجلة.