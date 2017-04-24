عزت : تغييير موعد السوبر أفيد للكرة السعودية

الرياض ــ الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 13:04 pm

قال عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تغيير موعد كأس السوبر السعودي سيكون أجدى من الناحية الاستثمارية بما يصب في صالح كرة القدم في المملكة.



وتقرر أن تقام مباراة كأس السوبر السعودي بين بطل دوري جميل للمحترفين وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الأسبوع الثالث من شهر يناير للعام المقبل بدلاً من الموعد السابق والذي كان قبل بداية الموسم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وأوضح رئيس الاتحاد السعودي: "نسعى لتحسين عمل اتحاد الكرة في كل عام وتغيير موعد كأس السوبر أجدى من الناحية الاستثمارية.".



وأكمل: "نريد إصلاح الثغرات الموجودة في اللوائح وعامل النجاح في القضايا الحالية ليس السرعة وإنما الدقة والعدل.".



الجدير بالذكر أن فريق الهلال ضمن التأهل لكأس السوبر السعودي بالفوز بلقب دوري جميل للمحترفين.