مدرب التعاون : مواجهة متصدر الدوري الأوزبكي صعبة

الرياض ــ الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 14:01 pm

شدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه غداً الثلاثاء مع لوكوموتيف الأوزبكي في إطار الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2017.



وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم للحديث عن المباراة : تابعت مباريات فريق لوكوموتيف الثلاث من أجل أن أكون فكرة كاملة عنهم .. هو فريق حماسي ويلعب بروح عالية ولقاء الغد يختلف عن لقاء الذهاب ولا مجال للتعويض.".



ويحتل فريق التعاون المركز الرابع في ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الثالث و3 نقاط عن استقلال طهران والأهلي الإماراتي متصدرا المجموعة.



وأضاف جوميز: "هي مباراة صعبة للغاية ضد متصدر الدوري في بلاده.".