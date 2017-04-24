10 ميداليات لأخضر المصارعة في بطولة أسبانيا الدولية

الرياض ــ الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 14:27 pm

أحرز المنتخب السعودي للمصارعة 10 ميداليات متنوعة (5 ذهبيات و 4 فضيات وبرونزية واحدة) عبر عدد من الرياضيين النخبة في بطولة المصارعة الدولية للشباب والناشئين التي اختتمت في اسبانيا.



وافتتح الميداليات في فئة الشباب اللاعب تركي هزازي عندما حقق ذهبية وزن 50 كجم في المصارعة الرومانية كما حقق زميله حسن ودان ذهبية وزن 62 كجم وجاءت الذهبية الثالثة بفئة الشباب اللاعب رامي الأعمى بحصوله على ميدالية وزن 50 كجم في المصارعة الحرة، كما حقق المصارع عبدالله الدوسري فضية وزن 76 كجم في المصارعة الرومانية وزميله غازي بكر فضية وزن 98كجم في نفس الفئة.



وفي الترتيب العام جاء المنتخب السعودي للشباب في المركز الثاني للمصارعة الرومانية.



وفي فئة الناشئين نال وليد الحربي ذهبية وزن 55 كجم في المصارعة الرومانية فيما نال المصارع تركي هزازي ذهبية وزن 50 كجم في المصارعة الرومانية ومنصور كعبي فضية وزن 50 كجم في المصارعة الحرة وفاز فيصل الدوسري بفضية وزن 46 كجم في المصارعة الحرة وحسن الحارثي برونزية وزن 56 كجم في المصارعة الحرة.



وفي الترتيب العام حصل المنتخب السعودي للناشئين على المركز الثالث في المصارعة الرومانية والمركز الثاني في المصارعة الحرة.