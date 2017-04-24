الاتحاد يخفض تذاكر مباراته أمام الفيصلي

الرياض ــ الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 15:05 pm

خفض نادي الاتحاد أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره الفيصلي والمقرر لها السبت المقبل في إطار الجولة رقم 25 من منافسات دوري جميل للمحترفين.



وأكد النادي أنه تم تخفيض سعر التذكرة الموحدة إلى 25 ريال سعودي في أخر مباراة للفريق بملعبه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" يوم السبت المقبل ضد الفيصلي.



وأشاد نادي الاتحاد بالدور الكبير لجمهور فريقه في النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة موجهاً التحية للاعبين على عطائهم المميز.



الجدير بالذكر أن الاتحاد نجح في التتويج بلقب كأس ولي العهد ويحتل المركز الثاني في ترتيب أندية دوري جميل بفارق 9 نقاط عن البطل الهلال.