تحكيم أجنبي لمباراة القادسية والاتفاق

الرياض - الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 15:27 pm

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



ووفقاً للجنة فقد تقرر أن يدير لقاء الاتحاد والفيصلي والمحدد له السبت ، الحكم تركي الخضير ويعاونه فيصل القحطاني وعلي بدوي كحكمي راية، بينما سيكون رائد الزهراني هو الحكم الرابع ، فيما سيدير الحكم محمد الهويش لقاء الوحدة مع الهلال بمعاونة بدر الشمراني وفهد العمري وحسين أبو شاهين حكماً رابعاً، أما لقاء النصر مع الشباب فسيديره الحكم خالد الطريس ويعاونه عبدالله الشلوي وياسر السلطان وسامي الجريس حكماً رابعاً.



وتقرر إسناد إدارة لقاء القادسية مع الاتفاق لطاقم تحكيم أجنبي لم يتم تحديده بعد مع تعيين فهد العريني حكماً رابعاً ، فيما سيدير فهد المرداسي مباراة الخليج مع الفتح بمعاونة من خلف زيد وهشام الرفاعي، ومحمد البريدي حكماً رابعاً، أما التعاون والباطن فسيديرها خالد صلوي ويعاونه عبدالعزيز الأسمري وأحمد فقيهي وتركي الخضير حكماً رابعاً.



أما مباراة يوم الأحد بين الرائد والأهلي فأسندت إدارتها للحكم سلطان الحربي وسيعاونه محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري وسيتواجد عبدالله النحيت كحكم رابع.