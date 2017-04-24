الاحتفال بالدوري يكلف القحطاني والشهراني 20 ألف ريال

الرياض - الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 16:12 pm

غرمت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ياسر القحطاني وياسر الشهراني 10 آلاف ريال لكل لاعب لدخولهما إلى أرضية الملعب عقب نهاية مباراة فريقهما أمام الشباب ضمن مسابقات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رغم أن اسميهما لم يكونا ضمن القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري.



وعاقبت اللجنة كذلك نادي القادسية بالغرامة 10 آلاف ريال بسبب حصول ستة من لاعبي الفريق على ست بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، وذلك في لقاء الفريق الأخير أمام الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ضمن الدوري السعودي للمحترفين.