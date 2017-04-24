نائب رئيس الفيفا السابق تشونج يستأنف إيقافه لدى كاس

برلين ـــ د ب أ | Monday, 24 April 2017 - 18:12 pm

تقدم الملياردير الكوري الجنوبي تشونج مونج جون المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطلب استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من الفيفا.

وكان تشونج 65/ عاما/، نائب رئيس الفيفا السابق، قد عوقب في البداية بالإيقاف لمدة ستة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم ثم تقلصت فترة العقوبة إلى خمسة أعوام بقرار لجنة الاستئناف بالفيفا في يوليو الماضي.

وتلقى تشونج العقوبة بتهمة خرق قوانين الأخلاقيات فيما يتعلق بملف كوريا الجنوبية لطلب استضافة كأس العالم 2022 .

وأعلنت محكمة كاس ، ومقرها في لوزان بسويسرا ، اليوم الاثنين عن تقدم تشونج بطلب الاستئناف لديها.