ثنائية بونيودكور تؤجل حسم التأهل للأهلي

الرياض - الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 19:09 pm

تلقى الفريق الأول بالنادي الأهلي خسارة مفاجئة 2-0 مساء اليوم الإثنين أمام مضيفه بونيودكور الأوزبكي هي الأولى له خلال خمس جولات في المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017.

وحسم صاحب الأرض فوزه بواقع هدف في كل شوط حيث وضع أكرمجون كوميلوف بونيودكور في المقدمة عند الدقيقة الـ8 من الشوط الأول بضربة رأس رائعة سكنت شباك ياسر المسيليم، كما اساطاع الفريق الأوزبكي من تعزيز النتيجة عند الدقيقة 54.

وتأجل حسم الأهلي تأهله لدور الستة عشر بعد تجمد رصيده عند 8 نقاط في صدارة مجموعته، التي قد يفقدها عقب مباراة ذوب آهان الإيراني والعين الإماراتي في وقت لاحق اليوم.

ويحتل الفريق الإيراني المركز الثاني بسبع نقاط متقدما بنقطة واحدة عن العين.