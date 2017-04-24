"الاحتراف" تغرم العويس 300 ألف ريال

الرياض - الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 19:13 pm

غرمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اللاعب محمد بن خليل العويس (300.000) ثلاثمائة ألف ريال بعد ثبوت مخالفته للمواد (5/1) و (5/7) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وقواعدها التفسيرية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.



وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا اليوم الأثنين في مقرها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض برئاسة مدير إدارة عمليات كرة القدم المكلف بإدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بن مقرن وحضور المستشار القانوني خالد فقيهي والأعضاء معيض الشهري ومحمد الحميدي للنظر في المخالفة المنسوبة للاعب محمد بن خليل العويس وفقًا للشكوى المقدمة من نادي الشباب ، وتقرير اللجنة المؤقتة المشكلة بشأن قضية اللاعب.