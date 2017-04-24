الهلال أول المتأهلين إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

مسقط - الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 19:56 pm

حسم الفريق الأول بنادي الهلال تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2017، بعد تعادله سلبياً 0-0 أمام بيروزي الإيراني، في لقاء أقيم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ويلعب الفريق الهلالي مباراته القادمة أمام الريان القطري في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 8 مايو المقبل، وهو قد ضمن الصعود لكن المباراة ستكون للتأهل في المركز الأول، بينما يبحث الريان عن النقاط الثلاث للتأهل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ9 في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بيروزي عند النقطة السادسة في المركز الثالث.



يشار إلى أن فريق الهلال أول المتأهلين إلى دور الـ16 من فرق غرب القارة الآسيوية.