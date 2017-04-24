الجبال يؤكد جاهزية الفتح لمواجهة استقلال خوستان الإيراني

الرياض - الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 20:40 pm

أكد فتحي الجبال المدير الفني لنادي الفتح تطلع فريقه للفوز على استقلال خوزستان الإيراني غداً الثلاثاء، في لقاء يقام على ملعب نادي الغرافة بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال الجبال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنخوض هذه المواجهة بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط وتعزيز حظوظنا في التأهل، كما أننا سنواجه خصماً قوياً، لكننا على دراية بجوانب القوة والضعف في الفريق المنافسً إضافة إلى أن هذه المواجهة هي الثانية وليست الأولى التي جمعت الفريقين، فالمنافس ليس بغريب على لاعبي الفتح ويعرفونه جيداً".

وعن الغيابات في صفوف الفتح، أوضحً : "لا توجد لدينا أي غيابات لا على الصعيد المحلى ولا الأجنبي فالجميع جاهز ولله الحمد".