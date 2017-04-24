الوحدة يقسو على الريان بخماسية وجدد آماله في التأهل

أبوظبي - الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 20:55 pm

حقق الوحدة الإمارتي فوزه الأول في دوري أبطال آسيا وأبقى على أماله الضئيلة في التأهل ‘لى الدور الثاني، بعدما قسى على ضيفه الريان القطري وهزمه 5-1 اليوم الإثنين في أبوظبي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وكان الريان هو المبادر بالتسجيل عبر تسديدة بعيدة لغارسيا أصابت القائم ثم تابعت طريقها نحو شباك حارس مرمى الوحدة راشد علي عند الدقيقة 21، لكن أصحاب الارض أدركوا التعادل عبر المهاجم الشاب أحمد العكبري بعدما تلقى تمريرة متقنة من التشيلي خورخي فالديفيا عند الدقيقة 33، وعاد فالديفيا للتالق في مهمة صانع الألعاب بعدما مرر كرة إلى دسودساك سددها قوية اصطدمت بزميله تيغالي وخدعت الحارس عمر باري ودخلت شباكه عند الدقيقة 43، وعزز الوحدة تقدمه بالثالث بعد تمريرة من دسودساك أخطأ المدافع ناتان أوتافيو في إبعادها لتجد سالم سلطان الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك عند الدقيقة 52، وسجل تيغالي الهدف الرابع بعدما تلقى كرة من منتصف الملعب فخدع الأوروغوياني غونزالو فييرا وسددها أرضية زاحفة ناجحة عند الدقيقة 72، وأنهى البديل خليل الحمادي المهرجان بالهدف الخامس عند الدقيقة 87.



ويملك الهلال 9 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 7 نقاط للريان و6 نقاط لبيروزي، وبقي الوحدة أخيرا برصيد 4 نقاط.

وتتلخص حظوظ الوحدة في فوزه على بيروزي في الجولة الأخيرة وعدم فوز أو تعادل الريان في مباراته مع الهلال.