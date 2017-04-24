رسمياً.. العين يتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا

رويترز - الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 21:38 pm

تأهل العين الإماراتي لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه الثمين 3-0 على مضيفه ذوب آهن الإيراني اليوم الأثنين.



وبات رصيد العين وصيف بطل العام الماضي، تسع نقاط في الصدارة، قبل جولة على نهاية دور المجموعات بفارق نقطتين عن مضيفه صاحب المركز الثالث، بينما تراجع الأهلي السعودي للمركز الثاني بـ8 نقاط بعد خسارته المفاجئة 2-0 على ملعب بونيودكور الأوزبكي في وقت سابق اليوم.



وستقام الجولة الأخيرة في الثامن من الشهر المقبل حيث يستضيف العين فريق بونيودكور، بينما يلتقي الأهلي مع ذوب آهن.



ووضع الكولومبي دانيلو أسبريا العين في المقدمة بعد تمريرة رائعة من كايو لوكاس في الدقيقة 25 وعزز القائد عمر عبد الرحمن (عموري) أفضل لاعب في آسيا العام الماضي النتيجة بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 81.



وقبل النهاية بعشر دقائق مرر عموري إلى محمد عبد الرحمن الذي راوغ أحد المدافعين وسدد في الشباك.



وحصل ذوب آهن على ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول لكن جيري بينجتسون أضاعها.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور التالي الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال الشهر المقبل.