الشباب: غرامة العويس تحت الدراسة القانونية

الرياض - الرياضية | Monday, 24 April 2017 - 22:15 pm

أكدت إدارة نادي الشباب بأنها بصدد إصدار بيان بعد اطلاعها على القرار الصادر من إدارة الاحتراف مساء اليوم الإثنين، بشأن قضة اللاعب محمد العويس المنتقل في يناير الماضي للنادي الأهلي، موضحةً أن القرار يخضع للدراسة القانونية، وسيتم إصدار البيان فور الانتهاء من الدراسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك عبر تغريدات بثها أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي لنادي الشباب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يشار إلى أن قرار إدارة الاحتراف أثبت براءة الأهلي وتغريم اللاعب محمد العويس 300 ألف ريال.