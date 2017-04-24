الخيارات ممنوعة أمام الريال والكبوات قاتلة

مدريد ـ الفرنسية | Tuesday, 25 April 2017 - 00:00 am

أشعل النجم الأرجنـتـيـني ليونيل ميسي الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قاد برشلونـة لإسقاط غريمه ريال مدريد في معقله 3ـ2 أمس الأول على ملعب "سانتيـاجـو برنابيو" في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويـأتي الـفـوز الـثــمين لبرشلونة بعد أيام معدودة على خروجه من الدور ربـع النهائي لدوري أبطال أوروبا بتعادلـه السلـبـي على أرضـه إياباً أمام يوفنتوس الإيطالي الذي فاز ذهاباً في تورينو 3ـ0. ولا يزال مصير ريال، الباحث عن الفوز بلقب الدوري لـلــمرة الأولى منذ 2012، في يديه كونه يملك مباراة "مؤجـلة" لكن عليه تجنب أي تعثر في الاختبارات التي تنتـظره أمام ديبـورتيفو لا كورونيا، وفالنسيا، وغرناطة، وإشبيلية الثالث، وملقة، فيما يلعب برشلونة مع أوساسونا، وجاره إسبانيول، وفياريال، ولاس بالماس، وإيبار.