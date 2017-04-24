ميسي يحسم القضية ويخطف الأضواء من رونالدو

الرياض ـ حسن أبوزينب | Tuesday, 25 April 2017 - 00:00 am

أشعل ليونيل ميـسي، الذي كان نجم مبارة أمس الأول، فتيل الصراع للـقب الليجا الإسبانية مجدداً، بعد قـيادة الـفـريق الكاتالوني للفوز على الملـكي 3ـ2، وفتح الباب على مصراعيه مجدداً عن القضية الجدلية التي لم تحسم من قبل والمتأرجحة بين رونالدو ميسي.. وأيهما أفضل؟.. أمس الأول، وتحديداً بعد مباراة الكلاسيـكـو تعـالت علامات الاستـفـهـام الحائرة سيما بعد احتكار ميسي أضواء المباراة، وتواري رونالدو في أقـبـية الظلام، حيث لم يقدم شيئاً يذكر في المباراة وظل شبحاً على وجهه في الملعب.

سؤال أيهما أفضل، تم طرحه على العديد من المعلقين والمحللين الرياضيين.. وكانت النتـيـجة مفاجئة، فقـد صوت 9 من جملة 11 معلقاً رياضياً متخصصاً النتيجة لصالح ميسي، مقابل اثنين فقط لرونالدو.. فقد اتفـق التسعة على أن ميسي هو فعلاً اللاعب الذي يستطيع الجميع الرهان عليه، باعتباره صانعاً للسحر وجماليات الأداء.

أما رونالدو فعلى الرغـم من إنجازاته الكبيرة فلا يقارن بالساحر ميسي الذي يحقق المعجزات ويقلب الموازين في لمحة بصر.