صحافة العالم تحكي قصة الضربة القاضية

بوينس آيرس ـ الألمانية | Tuesday, 25 April 2017 - 00:00 am

أسهـبـت الصحــافة العـالمـية وبـالأخص الأرجنتينية والإسبانية الصادرة أمس الإثنين في الإشادة بأسطورة الكرة العالمية ليونيل ميسي بعد أدائه المذهل في المباراة التي فاز بها برشلونة أمس الأول 3ـ2 على غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغزت صورة ميسي وهو يمسك بقميصـه أمام مدرجات سانتياجو بيرنابيو صفحات الجرائد الأرجنتينية.

"بيت الملك"، كان هذا عنوان صحيفـة "أوليه أوليه" اليومية، التي أكدت أن ميـسي هـو "الأكثر وسامة".

وأضافت الصحيفة، قائلـة: "لقد ضربوه على فمه وانهالوا عليه بالركلات ورد عليهم بهدفين، الأخير كان في الوقت بدل الضائع، وصل إلى هدفه رقم 500 مع برشلونة وحقق هذا أمام ريال مدريد".

وتابعت الصحيفة الرياضية الشهيرة قائلة: "ميسي أظهر لريال مدريد وللعالم من هو الأفضل بين الجميع، لعب فريقه بشكل سيئ ولكنه غير هذا، يمكن القول إنه كان مع المنتخب ولكن برداء أزرق وأحمر".

ومن جانبها، اختصرت صحيفـة "لا ناسيون" كل ما قام به ميسي في كلمتين نشرتهما في صدر صفحتها الرئيسية، حيث قـالت: "ميسي المذهل".

وأضافت: "ميسي قدم مباراة متكاملة، إنه البطل الخارق الذي روض سانتياجو بيرنابيو".

وقالت صحيفة "كلارين": "ميسي سجل هدفـه رقم 500 لكي يثبت البرشا أنه لا يزال حياً، سجل هدفين رائعين في ليلة الفوز على ريال مدريـد في سانتياجو بيرنابيو".

فيما قالت صحيـفة "كرونيكا": "نشكـرك على هذه الجرعة الكبيرة من كرة القدم الرائعة"، كما وضعت في صفحتها الرئيسية صورة كبيرة للنجم الأرجنتيني وهو يشير بقميصه لجماهير سانتياجو بيرنابيو في المدرجات.

وفي إسبانيا تنـافـست صحف "ماركا" و"أس" و"مونـدو" و"سبــورت" على الإشادة بمهاجم الكاتالوني وعكست مواهبه الخرافية، على الرغم من أنه لعب المباراة في غياب زميله البرازيلي نيمار.