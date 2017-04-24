هدفنا الانتصار.. وفريقنا مكتمل

عادل الدحيلان و عبدالمجيد الحجيلان | Tuesday, 25 April 2017 - 00:00 am

أكد التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أن فريقه سيدخل مواجهة اليوم الثلاثاء أمام فريق استقلال خوزستان من أجل الفوز والعودة بالنقاط الثلاث فقط.

وأضاف: "سنخوض هذه المواجهة بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط وتعزيز حظوظنا في التأهل ، كما أننا سنواجه فريقا ليس بالسهل لكننا على معرفة واطلاع ومتابعة على الأسلوب والطريقة التي يلعب بها، وكذلك نقاط القوة والضعف إضافة إلى أن هذه المواجهة هي الثانية و ليست الأولى التي جمعت الفريقين، فالمنافس ليس بغريب على لاعبي نادي الفتح ويعرفونه جيداً".

وبين الجبال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن فريقه لا يعاني من الغيابات وجميع الصفوف مكتملة ولا نفكر إلا بالفوز فقط.