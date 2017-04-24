اللمسة الواحدة تجهز التعاون

عادل الدحيلان و عبدالمجيد الحجيلان | Tuesday, 25 April 2017 - 00:00 am

أنهـــى الفريــــق الأول لكرة القدم بنادي التعاون استعداداته للقاء لوكومـوتيف الأوزبكي فـــي العاصمــة طشقـنـد ضمــن الجـولة الـخامسـة لدوري أبطال آسيا للمجموعات، وبـدأت التمارين بعمليات الإحماء ومن ثم تمارين تكتيكية وفنية من خلال الضغط على حامل الكرة والاعتماد على اللعب من لمسة واحدة واختتمها البرتغالي جوميز بالكرات الثابتة..

وطالب البرتغالـي جومـيز مـن لاعبيه التركيز فـي المباراة والعـــودة إلـــى المنافسة في المجموعة من خـال العــودة من أوزبكســتان بالنقـاط الثلاث.

وقــام مــدرب التعاون بعـرض العديـد من المبـاريــات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية وشرح من خلالها الأخطاء التي وقع بها اللاعبــون وطالبهم بتصحيــــح الأخطــــاء وتجاوزهــا وتحقــيــق النتيجة الإيجابية اعتبارا من مواجـهــة الـيــوم أمـــام لوكـومــوتــيف الأوزبكي .