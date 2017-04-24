الشمري : جماهيرهم لن تخيفنا

عادل الدحيلان و عبدالمجيد الحجيلان | Tuesday, 25 April 2017 - 00:00 am

شدد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فهد الشمري أن لقاء فريقه التعاون بالأوزبكي لوكوموتيف ليس بالسهل خاصة أنه يلعب بين أرضه وجمهوره قائلا: "سنسعى جميعا بكل ما أوتينا من قوة من أجل الظفر بالفوز ولازالت الآمال قائمه للجميع بالمجموعة، ونتمنى من الجماهير السعودية المتواجدة في طشقند المساندة والمؤازرة كما عودونا في كل الدول لجميع الأندية".

وأكد الشمري أن الأجواء العامة ممتازة وتبشر بالخير والروح عالية جدا من الجميع وتكتمل برفع علم السعودية عاليا في هذه البطولة..