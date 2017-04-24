مناورة تعد الفتح للقاء الإيرانيين

عادل الدحيلان و عبدالمجيد الحجيلان | Tuesday, 25 April 2017 - 00:00 am

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لمواجهة اليوم أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة القطري، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2017 .

وأجرى الفريق تدريباته الأخيرة مساء أمس الإثنين على ملعب المباراة بقيادة التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح الذي عمد إلى إجراء حصة تدريبية خفيفة بدأت بتمارين الإحماء، بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالهما مناورة على نصف مساحة الملعب شهدت التطبيق النهائي للجمـل التكتيكــيــة الخاصة بالمواجهة.