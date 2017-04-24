الحسين: لا بديل عن الفوز

عادل الدحيلان و عبدالمجيد الحجيلان | Tuesday, 25 April 2017 - 00:00 am

كشف جهاد الحسين قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أن السبب وراء وصول فريقه إلى العاصمة الأوزبكية طشكند قبل موعد مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي بيومين، من أجل تجهيز الفريق بشكل مختلف مشيرا إلى أن التعاون سيدخل المباراة بحثا عن النقاط الثلاث والعودة إلى المنافسة من جديد لخطف إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 . وأضاف الحسين " فوزنا على لوكوموتيف سيقوي حظوظنا بالتأهل ونعد جماهيرنا الغالية بشكل خاص والجماهير السعودية بشكل عام على بذل قصارى جهدنا لتحقيق مانصبوا إليه ..