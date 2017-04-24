لن نخسر مواجهة لوكوموتيف

عادل الدحيلان و عبدالمجيد الحجيلان | Tuesday, 25 April 2017 - 00:00 am

وصف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مباراتهم بالصعبة والقوية، اليوم الثلاثاء أمام لوكوموتيف الأوزبكي في إطار الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2017.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الأمس للحديث عن المباراة: "تابعت مباريات فريق لوكوموتيف الثلاث من أجل أن أكون فكرة كاملة عنهم، هو فريق حماسي ويلعب بروح عالية ويختلف عن لقاء الذهاب ولا مجال للتعويض أمامنا ولا بد من الفوز".

وأكد مدرب التعاون أن المباراة صعبة أمام متصدر الدوري في أوزبكستان.

ويحتل فريق التعاون المركز الرابع في ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الثالث و3 نقاط عن استقلال طهران والأهلي الإماراتي متصدرا المجموعة.