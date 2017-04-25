فينجر يدعو لاعبي أرسنال "للقتال بجنون" للتأهل لدوري الأبطال

لندن ــ رويترز | Tuesday, 25 April 2017 - 16:04 pm

قال المدرب أرسين فينجر إنه يتعين على أرسنال اللعب بثبات في المباريات السبع المتبقية له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إذا ما أراد التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

ويحتل أرسنال المركز السابع بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الرابع الذي لعب مباراة أكثر منه.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي قبل استضافة ليستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز 15 حاليا غدا الاربعاء "يتعين علينا القتال بجنون للفوز بالمباريات".

وقاد فينجر فريقه لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في كل موسم منذ توليه المسؤولية في 1996.

وقال فينجر "الباب مفتوح لكن الامر يتطلب ثباتا في المستوى."

وتابع "لا يزال الامر ممكنا لكننا نحتاج الى مسيرة مثالية. يتعين علينا المحافظة على رغبتنا وتعطشنا في كل مباراة".

وذكرت وسائل اعلام بريطانية يوم الاثنين ان اولمبيك مرسيليا الفرنسي يتطلع للتعاقد مع اوليفييه جيرو مهاجم أرسنال في نهاية الموسم.

لكن فينجر قال إنه لم يسمع بهذه الانباء وان اللاعب الدولي الفرنسي وقع عقدا في يناير كانون الثاني يبقيه في ملعب الامارات حتى 2020.

وأوضح "لم يفاتحني أحد من مرسيليا في الموضوع. نرغب في الابقاء على اوليفييه جيرو".

ولم يذكر المدرب البالغ من العمر 67 عاما الذي ينتهي عقده مع أرسنال في نهاية الموسم أي تفاصيل عن مستقبله لكنه قال إنه يدرس خيارات أرسنال للتعاقد مع لاعبين للموسم المقبل.

وأضاف "بالطبع أعمل حتى اخر يوم في الموسم لترتيب الامور الحالية والمستقبلية".

وتابع "ما سيحدث لي يأتي في المرتبة الثانية. مستقبل النادي هو الأكثر أهمية".

وبعد مواجهة ليستر سيحل أرسنال يوم الاحد ضيفا على توتنهام صاحب المركز الثاني.