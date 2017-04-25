زوران يرفض مشاركة العين في البطولة العربية

أبوظبي -الألمانية | Tuesday, 25 April 2017 - 19:41 pm

أعلن محمد عبيد حماد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، اعتذار الفريق عن المشاركة في بطولة الأندية العربية المقرر إقامتها في القاهرة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل، وقام نادي العين بإبلاغ الاتحاد الإماراتي بهذا الاعتذار، والذي بدوره قام بإبلاغ لجنة دوري المحترفين برغبة وقرار نادي العين.



وقال محمد عبيد حماد: "قرار الاعتذار عن المشاركة جاء بناءً على تقرير من مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش خاصة وأن البطولة لا تخدم برنامج العين للموسم الجديد".



وقال حماد: "رأى المدرب زوران أن هناك الكثير من الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة العربية لا تتناسب ولا ترتبط في نفس الوقت بالجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة ببرنامج الإعداد للموسم الجديد، كما أنه في حال مشاركة العين في البطولة، فإنه لن يستطيع الحصول على الراحة المناسبة للاستعدادا للموسم الجديد، وأيضا حيث يشارك الفريق في بطولة الأندية الآسيوية والفريق متصدر حالياً، وأصبح مؤهلاً للدور الثاني من البطولة القارية".



وأضاف: "معظم اللاعبين يحتاجون إلى قسط وافر من الراحة استعداداً للمرحلة الآسيوية المقبلة، كما أن هناك مشاركات سابقة وقادمة خاصة بالمنتخب الوطني، وهو ما سيجعل حالات الإرهاق تتزايد، والتي قد تؤدي إلى الإصابات في صفوف العين، لذلك وجدنا أن الإعتذار عن عدم المشاركة هو السبيل الوحيد".



وفيما يخص اتحاد الكرة الإماراتي، أكد المكتب الإعلامي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قوله: "اعتذار العين يخص العين نفسه، إضافة إلى أن قرار مشاركة بديل آخر سيكون من جانب لجنة دوري الخليج العربي، وهي معنية بالموضوع باعتبارها جهة مسؤولة عن الأندية، واتحاد الكرة سيقوم خلاله بالتنسيق مع لجنة دوري المحترفين في هذا الشأن، لكن القرار صدر اليوم وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تحديد الرؤية المستقبلية في ذلك الشأن".



من جانبها، أكدت لجنة دوري المحترفين الإماراتي أنها ستخاطب الأندية التي ينطبق عليها مواصفات المشاركة التي حددها الاتحاد العربي لمعرفة المشاركة من عدمها.



من جانبه، أكد عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة رابطة دوري المحترفين الإماراتي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يتمنى مشاركة فريق إماراتي في بطولة الأندية العربية.



وأضاف الجنيبي، بعد اعتذار نادي العين اليوم الثلاثاء: "تلقت لجنة دوري المحترفين الإماراتي خطاباً من الاتحاد الإماراتي يفيد باعتذار نادي العين عن المشاركة في البطولة المقبلة، ونحن من جانبنا سنخاطب الأندية التي ينطبق عليها شروط الاتحاد العربي، وعندما نجد الموافقة من ناد معين سنقوم بإخطار الاتحاد الإماراتي ليخطر الاتحاد العربي مباشرة".



وتابع الجنيبي قائلا: "إقامة البطولة العربية للأندية في هذا التوقيت بمثابة تحد مهم أمام الاتحاد العربي، خاصة وأن الأجندة على مستوى القارتين الآسيوية والأفريقية مليئة بالمشاركات الخارجية على مستوى الأندية، وهي قد تناسب البعض، وفي نفس الوقت قد لا تناسب البعض الآخر".



وختم الجنيبي بقوله:" أمنيتي أن أجد فريقاً إماراتياً يشارك في النسخة القادمة بالقاهرة".



يذكر أن نادي العين كان هو المرشح الوحيد من الإمارات للمشاركة في البطولة من خلال إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم، في أبوظبي خلال الفترة السابقة، حيث أعلن الاتحاد العربي وقتها تفاصيل البطولة بمشاركة 12 فريقًا عربياً، كاشفاً عن الأندية التي ستشارك وقتها على لسان الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي، وهي: الأهلي والزمالك المصريان، الهلال والنصر السعوديان، العين الإماراتي(الذي اعتذر اليوم)، الفيصلي الأردني، النفط العراقي، الترجي التونسي، الفتح المغربي، بالإضافة إلى فريق جزائري، والمريخ السوداني والعهد اللبناني.