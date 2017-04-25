لويس أنريكي: الفوز على ريال منحنا دفعة للفوز بالدوري الإسباني

رويترز - الرياضية | Tuesday, 25 April 2017 - 19:51 pm

قال لويس إنريكي مدرب برشلونة اليوم الثلاثاء، إن فريقه حصل على دفعة هائلة للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على ريال مدريد بفضل هدف قاتل من ليونيل ميسي يوم الأحد.



لكن لويس أنريكي حذر لاعبيه من التعرض لأي تعثر جديد خلال محاولاته لنيل لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.



وبفضل هدف ميسي في الوقت بدل الضائع أصبح برشلونة في صدارة الدوري بفارق المواجهة المباشرة مع ريال الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.



وسيسعى برشلونة للحفاظ على القمة عندما يستضيف أوساسونا غداً الأربعاء، قبل أن يحل الريال ضيفاً على ديبورتيفو لاكورونيا.



وقال لويس أنريكي: "إن هدف ميسي رقم 500 مع برشلونة له قيمة نفسية هائلة وأعطانا بالتأكيد دفعة معنوية مهمة.



وأضاف: "سيمنحنا الهدف دفعة حتى نهاية الموسم لكن يجب أن نتحلى بثبات في المستوى حتى النهاية".



وتابع: "يريد الفريقان الحصول على النقاط المتبقية، لكن لا يمكنني التحكم فيما سيحدث، ما يمكنني فعله هو تجهيز الفريق ليكون في أفضل ظروف ممكنة لخوض المباريات".



وفاز أوساسونا ثلاث مرات فقط هذا الموسم وسيهبط للدرجة الثانية إذا خسر أمام برشلونة، وتفوق ليجانيس على لاس بالماس لكن لويس أنريكي أشار إلى أن فريقه عانى كثيراً أمام منافسين متواضعين هذا الموسم.



وخسر برشلونة ثلاث مرات من إجمالي أربع هزائم في الدوري هذا الموسم أمام فرق من النصف الأدنى في المسابقة من بينها هزيمة بملعبه أمام ألافيس في سبتمبر الماضي.



وواصل مدرب برشلونة: "المباريات بدءاً من الآن وحتى نهاية الموسم ستكون الأكثر خطورة، لأن كل فريق يأمل بالنقاط، ولدينا مشاكل مع الفرق الأقرب للهبوط ما يعني أن المباراة خطيرة بالنسبة لنا".



وسيغيب المهاجم البرازيلي نيمار عن مواجهة أوساسونا وهي آخر مباراة له ضمن عقوبة إيقافه ثلاث مباريات.