قضية عوض خميس تحل إدارة الاحتراف

الرياض - الرياضية | Tuesday, 25 April 2017 - 20:00 pm

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، حل لجنة الاحتراف وتحويل قضية عوض خميس لغرفة فض المنازعات للبت فيها، وذلك بعد أن قدم طارق التويجري رئيس اللجنة استقالته قبل يومين، والتي قُبلت في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتوالت الاستقالات من إدارة الاحتراف باستقالة نائبه مقبل العيدان، ليلحق بهما مساء اليوم معيض الشهري عضو إدارة الاحتراف.

وجاءت سلسلة الاستقالات بعد أن رفض الاتحاد السعودي القرار الصادر من اللجنة بشأن قضية عوض خميس، والذي يراه الاتحاد قاسي على الأندية واللاعب والوكيل.