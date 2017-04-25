الفتح يفرط بالوصافة الآسيوية أمام استقلال خوزستان

الرياض - الرياضية | Tuesday, 25 April 2017 - 20:42 pm

فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بوصافة مجموعته الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد أن استقبل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 1-1 مع استقلال خوزستان الإيراني، في لقاء أقيم على ملعب ثاني بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبادر الفتح بالتسجيل عند الدقيقة 85 عبر علي الزقعان بعد انفراده بمرمى الفريق الإيراني، لكن سلمان بهراني صعق أصحاب الأرض وانتزع التعادل بركلة رائعة بعد رمية تماس قبل صفارة النهاية.

وبهذه النتيجة،رفع الفتح رصيده إلى 6 نقاط ليظل في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن استقلال خوزستان ثاني الترتيب برصيد 8 نقاط.