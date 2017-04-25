لخويا ينتصر على الجزيرة ويتأهل لدور 16

رويترز - الرياضية | Tuesday, 25 April 2017 - 21:03 pm

ضمن لخويا بطل قطر التأهل إلى دور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما عوض تأخره بهدف خارج أرضه إلى الفوز 3-1 على الجزيرة الإماراتي اليوم الثلاثاء.



وضمن لخويا صدارة المجموعة الثانية قبل خوض الجولة الختامية بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة مقابل 8 نقاط لاستقلال خوزستان الإيراني و6 نقاط للفتح السعودي بعد تعادلهما 1-1 اليوم أيضاً.



وتأجل حسم بطاقة التأهل الثانية إلى الجولة الأخيرة الشهر المقبل، وتنحصر المنافسة بين الفريق الإيراني والفتح بعدما تذيل الجزيرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.



وسيستضيف لخويا منافسه الفتح بينما يلعب استقلال خوزستان على أرضه مع الجزيرة.



وتقدم الجزيرة بهدف من ركلة جزاء نفذها مبارك بوصوفة في الدقيقة 18 لكن الكوري الجنوبي نام تاي هي تعادل بعد عشر دقائق بالطريقة ذاتها.



وفي الشوط الثاني أضاف نام هدفا ثانيا للضيوف بعدما انفرد بالحارس بعد تمريرة رائعة من يوسف المساكني في الدقيقة 62.



وبعد أربع دقائق تبددت آمال الجزيرة في الانتفاضة بعد طرد مدافعه فارس جمعة وقبل أن يضيف التونسي المساكني الهدف الثالث للفريق القطري بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 77.