مليونا الوليد في خزائن أبطال الدوري

الرياض - الرياضية | Tuesday, 25 April 2017 - 21:35 pm

قدم الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال مساء اليوم الثلاثاء، دعماً مالياً لنادي الهلال بقيمة مليوني ريال، بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بطولة دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي، وتسلم الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال شيكاً بالمبلغ من فهد بن نافل المساعد التنفيذي للأمير الوليد بن طلال.

من جهته، قدم الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال شكره وتقديره للأمير الوليد بن طلال على دعمه لخزينة النادي، مثمناً وقفاته الدائمة مع الهلال طوال تاريخه.



يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال قدم في الموسم الرياضي الحالي دعماً بقيمة 10 ملايين ريال، إضافة إلى تنازله عن سلفة بقيمة 10 ملايين ريال أيضاً، حيث بلغ مبلغ دعمه للهلال برئاسة نواف بن سعد إلى 22 مليون ريال.