تعادل الهلال والنصر يؤجل حسم كأس فيصل للجولة الأخيرة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 25 April 2017 - 19:14 pm

تأجل حسم لقب كأس الأمير فيصل بن فهد للجولة المقبلة، وذلك بعد التعادل الذي انتهت عليه مواجهة فريقي الهلال والنصر بهدفين لمثلهما في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين والذي جمعهما عصر اليوم على ملعب نادي الهلال.



ويحتاج الهلال للفوز فقط في المواجهة المقبلة التي ستجمعه بفريق الشباب دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، حيث يمتلك الهلال في رصيده 53 نقطة في المركز الأول، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة متأخراً عن الأهلي بفارق الأهداف.





وفي مباراة أخرى في نفس الجولة، تمسك الأهلي بأمل المنافسة على اللقلب بعد فوزه اليوم على ضيفه القادسية 4/2، ليرتفع بنقاطه إلى 51 في المركز الثاني فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 38 في المركز الرابع.



وقفز الفيصلي إلى المركز الثامن بعد انتصاره على ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 33، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 37 في المركز الخامس.

وفاز الخليج على ضيفه أحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع بنقاطه إلى 24 في المركز الحادي عشر، فيما بقي أحد على نقاطة السابقة 35 في المركز السادس، وخسر الجيل من ضيفه هجر بهدف دون مقابل ليرتفع رصيد هجر إلى النقطة 24 في المركز الثاني عشر فيما بقي الجيل على نقاطة السابقة 32 في المركز التاسع.

وفي آخر المواجهات انتصر الوحدة على ضيفه الفتح بهدفين دون مقابل رافعاً رصيده للنقطة 21 في المركز قبل الأخير، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 28 في المركز العاشر.