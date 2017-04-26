الإصابة تغيب عواجي عن الشباب

الرياض ـ علي الحدادي | Wednesday, 26 April 2017 - 00:00 am

شارك الثنائي عبدالله السبيعي وحسن القيد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء أمس الثلاثاء على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان، بعد انتهاء برنامجهما العلاجي فيما واصل اللاعب عبدالوهاب جعفر برنامجه التأهيلي، كما غاب عن التدريبات الحارس محمد عواجي لشعوره ببعض الآلام في الركبة، إذ ستبين الفحوصات الطبية مقدرته على المشاركة أمام النصر يوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وركز سامي الجابر المدير الفني للفريق على الجوانب التكتيكية، وذلك تأهباً للقاء النصر.