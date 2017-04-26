إلكو يغلق تدريبات الاتفاق

الدمام ـ أحمد البريك | Wednesday, 26 April 2017 - 00:00 am

قرر الهولندي إلكو شاتوري إغلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى موعد مباراتهم مع القادسية السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، وسيقتصر حضور التمارين على الجماهير التي تملك اشتراكاً في العضوية السنوية للنادي.

من جانب آخر، يعكف إلكو شاتوري على دراسة فريق القادسية، من خلال التحليل الفني الذي يجريه على مبارياته الأخيرة. وكان إلكو قد طلب من الجهاز الإداري للفريق توفير المباريات الخمس الأخيرة لفريق القادسية من أجل تحليلها قبل أن يقدم للاعبين قراءته للمواجهة التي تنتظرهم عبر حصة فيديو ستسبق المواجهة. ميدانياً، واصل فريق الاتفاق تحضيراته للمواجهة أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الذي سيحتض المباراة، وركز شاتوري على الجوانب الهجومية، واللعب على الأطراف، وبدا أنه سيستعين بالمهاجم يوسف السالم أساسياً إلى جوانب النيجيري مايكل إنرامو.