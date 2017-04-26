اتحاد القدم يستعين بالقانونيين

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 26 April 2017 - 00:00 am

سيتواجد قانونيـو الاتحاد السعودي لكـرة القدم في اجتمـــاع مجلـــــس الإدارة ( الطارئ) الذي سيعقد الساعة 2.00 بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالريـاض، بطلب من عادل عزت رئيس الاتحاد، وذلك على خلفية موجـــة الاستقالات التي حلــت بإدارة الاحتــراف وقضيـــة اللاعب عوض خميس.

حيـث تقدم معيض الشهري ومحمــد الحميدي عضــــوا إدارة الاحتراف أمس باستقالتيهما رسـمـــيـا، ليلحقا بطارق التويجري رئيس الإدارة ومقبل العيدان نائبه، وتبقى خالد فقيهي وحيدا في الإدارة وهو الذي سبق له العمل في لجان الانضباط والاستئنـــاف ويحمل شهــــادة الماجستير في القانون من الولايات المتحدة الأمريكية، ونجح في حل العديد من القضايا القانونية.

في الوقت الذي قدم فيه الدكتور خالد المقرن رئيس لجنة عمليات كرة القدم، اعتذاره عن إكمال تكليفه برئاسة إدارة الاحتراف والعمل على قضية عوض خميس التي تسببت في غربلة إدارة الاحتراف.

وسيكون سعود الرومي رئيس غرفة فض المنازعات والدكتور خالد بانصر رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على رأس المتواجدين في الاجتماع للاستئناس برأييهما في القضية.

وكشفت لـ"الرياضية" مصـادر أن عزت سيطرح قرارات قضية عوض خميس مرة أخرى لأعضاء المجلس اليوم قبل الإعلان النهائي والمتوقع أن يصدر غدا الخميس.

ومن المنتظر أن يتـم تكليـف إدارة للاحتــراف ( مؤقتة) حتى نهاية الموسم الذي تبقى عليه قرابة ثلاثة أسابيع.

واستبعدت المصادر أن تحول القضية إلى غرفة فض المنازعات كونه لا يوجد هناك طرف ( مدعي) ولأحقية اتحاد الكرة في اتخاذ القرار الذي يحق لأي طرف الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي.

وكانت القرارات التي قدمها طارق التويجري الرئيس السابق لإدارة الاحتراف هي معاقبة نادي النصر بالإيقاف فترتي تسجيل، وإيقاف نادي الهلال فترة تسجيل واحدة، وإيقاف اللاعب عوض خميس 6 أشهر وتغريمه ماليا.

من جهته رفض طلال آل الشيخ عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم التعليق على موجة الاستقالات في إدارة الاحتراف أو قضية اللاعب عوض خميس أثناء حديثه لـ"الرياضية"، واكتفى بقوله: "سيعلن مجلس الإدارة في بيان تفصيلي اليوم بعد الاجتماع وفيه كافة تفاصيل إدارة الاحتراف وما يخصها من استقالات وكذلك قضية اللاعـــب عـــوض خميس".