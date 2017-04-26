تايكوندو الهلال يتوج بكأس الناشئين

الرياض ـ واس | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

حقق فريق الهلال كأس بطولة المملكة للتايكوندو لدرجة الناشئين على كأس الاتحاد السعودي للتايكوندو أمس على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 22 فريقاً من مختلف مناطق السعودية. وحل فريق السلام في المركز الثاني، ومركز البطل المحترف ثالثاً ونادي الجبيل رابعاً .

ونال جائزة الفريق المثالي فريق السلام وأفضل لاعب واعد عبدالله الزير من نادي الفرع، ونال الحكمان الدولييان عبدالإله الموينع وغازي الغانم جائزة الأفضلية في البطولة، وحقق جائزة التميز في البطولة عضو لجنة المسابقات بالاتحاد مازن الكيفي.

من جانب آخر وصلت أمس بعثة المنتخب السعودي الشاب إلى الرياض بعد الفراغ من المشاركة في منافسات البطولة الآسيوية التي أقيمت في كازاخستان وحقق الأخضر فيها المركز الرابع بنيله 5 ميداليات برونزية. وكان في استقبال البعثة رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري والمدير التنفيذي بالاتحاد مشعل المطيري.