اعتذار العين عن العربية والوحدة البديل

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

ينتظر أن يصل الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم خطابا من نادي الوحدة الإماراتي بالموافقة على المشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها جمهورية مصر خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس 2017 ، وذلك بدلا عن العين الإماراتي الذي قدم اعتذاره رسميا عن عدم المشاركة في البطولة.

وطالبت إدارة نادي العين الإماراتي بتأجيل موعد انطلاق البطولة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من الاتحاد العربي لكرة القدم، ويأتي اعتذار العين الإماراتي بناء على تقرير مدرب الفريق زوران كونها لا تخدم برنامج الفريق الإعدادي للموسم المقبل، وأوضح حمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة العين الإماراتي " عبر حساب نادي العين في " تويتر" أن هناك جوانب فنية وتنظيمية ترتبط ببرنامج الإعداد للموسم الجديد واتساقاً مع الجانب الفني اعتذرنا عن المشاركة في البطولة العربية.

مشيرا إلى أن معظم اللاعبين بحاجة للراحة قياساً بمشاركة الأغلبية في استحقاقات المنتخـــــب ودوري الأبطـــال والمسابقات المحلية على مدار ثلاثة مواسم متتالية.

الجدير بالذكر أن قرعة البطولة ستقام في الخامس من مايو المقبل في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة أندية الأهلي والزمالك (مصر) الهلال والنصر (السعودية) الفيصلي الأردني والنفط العراقي والترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي ونصر حسين داي الجزائري والمريخ السوداني والعهد اللبناني، إلى جانب الوحدة الإماراتي في حال وصول موافقته رسميا..