أمير الباحة يهنئ الحجاز بتأهله لدوري الدرجة الثانية

الباحة ـ واس | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

هنأ الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس نادي الحجاز لكرة القدم بمحافظة بلجرشي عبدالله بن عبدالواحد البكيري وأعضاء ولاعبي النادي بمناسبة تأهلهم لدوري أندية الدرجة الثانية .

وأشاد بما حققه نادي الحجاز من إنجاز يسجل باسم المنطقة، حاثاً على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة وتحقيق أفضل النتائج للوصول للدرجات المتقدمة، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ من اهتمام بالرياضة والرياضيين . من جانبه عبر رئيس النادي عبدالله البكيري باسمه ونيابة عن منسوبي النادي عن بالغ شكره لأمير منطقة الباحة على تهنئته، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لهم لتحقيق أفضل النتائج خلال البطولة.