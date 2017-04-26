55 لاعبا يتنافسون في بطولة الشطرنج

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

تنطلق بطولة السعودية 2017 للشطرنج يوم الأربعاء المقبل لمدة أربعة أيام في العاصمة الرياض، وتضم البطولة 55 لاعبا من مختلف المناطق والذين تم تأهلهم للبطولة، إذ تجاوز عددهم في مرحلة التصفيات 100 لاعب والبطولة ستكون تحت رعاية مساعد الزويهري نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة.

من جهته، أكد عثمان القصبي رئيس اللجنة السعودية للرياضات الذهنية أنه يشارك في البطولة 55 لاعبا من ست مناطق في المملكة وهي منطقة الرياض عشرة لاعبين ومنطقة مكه عشرة لاعبين ومنطقة عسير عشرة لاعبين والدمام عشرة لاعبين ومنطقة جازان خمسة لاعبين والأحساء خمسة لاعبين إضافة إلى الخمسة الأوائل في بطولة العام الماضي 2016 المتأهلين للنهائيات وهم خمسة لاعبين.

من جانبه قال المدير التنفيذي للجنة السعودية للرياضات الذهنية تركي الفوزان: إن بطولة المملكة يشرف عليها أربعة حكام عبارة عن حكم رئيسي و ثلاثة حكام مساعدين ولفت إلى أن أعمار المشاركين في بطولة المملكة تتراوح ما بين 17 و73 عاماً وستقام البطولة في فندق ميرا تريو بشارع التحلية بالعاصمة الرياض.

وكشف الفوزان أن الشطرنج تلعب بطريقتين فردي وفرقي "جماعي" حيث أن الفرقي يتكون من ٤ لاعبين بالإضافة إلى لاعب احتياط.