القطاع الشرقي بطل القوى في مسابقة الحرس الوطني

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

توج العميد دعيرم الشهراني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني الفائزين في منافسات ألعاب القوى ببطولة شهداء الحرس الوطني، التي أقيمت أمس بمدينة شهداء الحرس الوطني بخشم العان في الرياض، حيث حصل القطاع الشرقي على المركز الأول في مسابقة 4*400 متر تتابع.

وفي منافسات 200 متر حقق مصعب الوسمي المركز الأول من القطاع الشرقي على المركز الأول، فيما حصل وجدي المزيدي من الدفاع الجوي على المركز الأول في منافسات 800 متر.

وتنطلق اليوم الأربعاء مباريات دور الثمانية من بطولة شهداء الحرس الوطني التي تقام على الملعب الرئيسي، حيث يلتقي في المباراة الأولى القطاع الشرقي ومدارس الحرس، فيما يتقابل في المباراة الثانية فريقا القطاع الغربي وطيران الحرس الوطني.

فيما تختتم اليوم منافسات كرة الطائرة بالمباراة النهائية التي تجمع فريقي القطاع الغربـــي ومدارس الحـرس الوطني، وتجرى الثالث والرابع لواء الأمير سعد ولواء الملك عبدالعزيز الآلي.