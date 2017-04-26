رونالدو وكروس خارج تشكيلة ريال أمام ديبورتيفو

الرياضية - الفرنسية | Wednesday, 26 April 2017 - 14:31 pm

واصل المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان سياسة اراحة لاعبي الفريق ضمن المداورة، وأعلن ابقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو والالماني طوني كروس في مدريد، وعدم سفرهما مع الفريق للمباراة مع ديبورتيفو لاكورونيا الأربعاء.



وعلى رغم خسارة الفريق مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة الاحد 2-3 وتنازله عن الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف لمصلحة غريمه الكاتالوني، فقد قرر زيدان إراحة رونالدو وكروس.



كما سيفتقد الفريق جهود المهاجم الويلزي غاريث بايل الذي عاودته الاصابة في المباراة مع برشلونة، والمدافع سيرخيو راموس الموقوف لطرده من المباراة مع النادي الكاتالوني.



وشاء زيدان اراحة رونالدو وكروس تحضيرا للمباراتين ضد غريمه في العاصمة الإسبانية اتلتيكو مدريد في الثاني من مايو والعاشر منه، ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



في المقابل، سيدفع زيدان بمواطنه رافايل فاران (24 عاما) أساسيا في مركز قلب الدفاع بعد غيابه ثلاثة اسابيع بداعي الاصابة. وسيعهد في مركز الهجوم الى الفرنسي كريم بنزيمة والكولومبي خاميس رودريغيز وماركو اسينسيو وخلفهم صانع الالعاب ايسكو.



ولريال مدريد مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو، سيخوضها منتصف مايو، في سعيه لاحراز بطولة الدوري الإسباني للمرة الاولى منذ 2012.