ماجد بن عبدالله يدعم الخزانة الزرقاء بثلاثة ملايين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 26 April 2017 - 15:48 pm

قدّم الأمير ماجد بن عبدالله عضو شرف النادي دعمًا ماليًا بقيمة ثلاثة ملايين ريال، حيث أودعها في الحساب البنكي للنادي.



هذا وثمّن الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي مبادرة بدعم النادي؛ امتدادًا لوقفاته الكبيرة مع الهلال، مقدمًا شكره وتقديره للأمير ماجد بن عبدالله على دعمه لخزينة النادي.



يذكر أن الأمير ماجد بن عبدالله دعم خزينة النادي في الموسم الرياضي الحالي بإثني عشر مليون ريال وستمائة ألف ريال؛ إضافةً إلى تكفّله بقيمة إعارة المحترف السوري عمر خربين لمدة ستة أشهر من ناديه الظفرة الإماراتي إلى الهلال في يناير الماضي، التي بلغت مليون دولار.