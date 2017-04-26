راشفورد يريد أن يكون المهاجم الأول في مانشستر يونايتد

الرياضية - رويترز | Wednesday, 26 April 2017 - 15:33 pm

يتطلع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد أن يكون مهاجماً متكاملاً تحت قيادة المدرب المخضرم جوزيه مورينيو، وأكد أنه تطور كلاعب جناح خلال الموسم الجاري.



وانتقل راشفورد، الذي خاض مباراته الأولى مع يونايتد تحت قيادة لويس فان جال في فبراير من العام الماضي، إلى مركز الجناح هذا الموسم لترك مركز المهاجم الصريح لزميله زلاتان إبراهيموفيتش في بداية الموسم.



ويثق اللاعب البالغ عمره 19 عاماً، إن مركزه الجديد تحت قيادة مورينيو منحه الفرصة لامتلاك المزيد من المهارات، ومؤكداً على تطور دور المهاجم على مدار السنوات.



وقال راشفورد لصحيفة ديلي تليجراف: "بالنسبة لي فإن التطور سار بشكل رائع".



وأضاف: "لم أشعر بعدم الراحة في مركز الجناح، لكن عندما أفعل شيئا مختلفاً أحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم".



وتابع: "بالنظر إلى كل مهاجمي العالم حالياً، أجد لاعبين فقط أو ثلاثة لاعبين في مركز رأس الحربة الصحيح مثل هاري كين (مهاجم توتنهام هوستبير) وروبرت ليفاندوفسكي (مهاجم بايرن ميونيخ) ولويس سواريز (مهاجم برشلونة)، إمكانيات المهاجم أصبحت مختلفة عن المعتاد".



وخاض راشفورد 45 مباراة هذا الموسم، وسيكون ضمن تشكيلة يونايتد أمام مانشستر سيتي في مباراة قمة بالدوري غداً الخميس في ظل غياب إبراهيموفيتش حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.



وحقق إبراهيموفيتش (35 عاما) نجاحاً كبيراً في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، قبل الانتقال إلى يونايتد ويعتبر مثلا يحتذى بالنسبة لراشفورد.



وقال راشفورد: "إنه صاحب تأثير رائع خاصة على اللاعبين الشبان، سترون نتائج ذلك في سنوات مقبلة، ما تعلمته منه لا يمكن نسيانه".



ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري ويتأخر بنقطة واحدة عن سيتي رابع الترتيب وسط صراع مثير على دخول المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.