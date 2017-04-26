الهلال والمريخ والنجم الساحلي في مجموعة واحدة في دوري أبطال أفريقيا

الرياضية - رويترز | Wednesday, 26 April 2017 - 16:45 pm

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن وقوع قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ في مجموعة واحدة إلى جوار النجم الساحلي التونسي، وستضم المجموعة الأولى إلى جانب هذه الأندية العربية فريق فيروفيارو من موزامبيق.



وقال حسن علي عيسى عضو مجلس إدارة الهلال لمحطة بي.إن سبورتس التلفزيونية: "سيلتقي العملاقان ونحن أعددنا للبطولة ما استطعنا من قوة، لا خيار إلا مواجهة المريخ في الجولة الافتتاحية".



وأضاف متوكل أحمد علي أمين عام المريخ: "كل الفرق قوية وكل الاحتمالات كانت مطروحة أمامنا، المباراة ضد ندنا لها طعم خاص وشكل مختلف، وإن شاء الله نتأهل معاً لدور الثمانية".



وسيصطدم الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد ثماني مرات، مع الوداد البيضاوي المغربي في المجموعة الرابعة إضافة إلى كوتون سبور الكاميروني وزاناكو الزامبي.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي "بطولة افريقيا تعتمد على حالة الفريق في هذا الموسم.. الوداد باسمه ومكانته وكوتون صاحب خبرة افريقية وزاناكو فريق جيد ومتصدر الدوري في بلاده. سنسعى وسنحاول وسنعمل ولن نبخل بنقطة عرق من أجل الفوز بالبطولة".



ووقع الزمالك بطل أفريقيا خمس مرات ووصيف بطل العام الماضي، في مجموعة سهلة نسبياً إذ سيلعب مع اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد من زيمبابوي.



أما صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب، فسيلعب في المجموعة الثالثة مع الترجي التونسي وفيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية وسان جورج الإثيوبي.



وفي دور الثمانية سيلعب متصدر المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ومتصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى ونفس الأمر بالنسبة للمجموعتين الثالثة والرابعة.



ويتأهل الفائز باللقب لتمثيل أفريقيا في كأس العالم للأندية بالإمارات في نهاية العام الجاري.



وجاءت النتيجة على النحو التالي:

* المجموعة الأولى: النجم الساحلي (تونس)، الهلال (السودان)، المريخ (السودان)، فيروفيارو (موزامبيق).

* المجموعة الثانية: الزمالك (مصر)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، أهلي طرابلس (ليبيا)، كابس يونايتد (زيمبابوي).

* المجموعة الثالثة: صن داونز (جنوب أفريقيا)، الترجي (تونس)، فيتا كلوب (الكونجو الديمقراطية)، سان جورج (إثيوبيا).

* المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر)، الوداد البيضاوي (المغرب)، كوتون سبور (الكاميرون)، زاناكو (زامبيا).