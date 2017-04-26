رسمياً.. ويسترن سيدني يودع دوري أبطال آسيا

الرياض - الرياضية | Wednesday, 26 April 2017 - 18:04 pm

تأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى دور الـ16 عن المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا 2017، بعد فوزه الكبير على ضيفه ويسترن سيدني الأسترالي 6-1 اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ورفع أوراوا الياباني رصيده إلى 12 نقطة بالصدارة ، وتجمد رصيد ويسترن سيدني عند ثلاث نقاط بالمركز الأخير.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة في 10 مايو المقبل، حيث يلتقي ويسترن سيدني مع ضيفه شنغهاي ، وسيول مع ضيفه شنغهاي .