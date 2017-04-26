اتحاد القدم يحسم قضية عوض خميس بإيقاف الثلاثي وتغريم الهلال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 26 April 2017 - 18:51 pm

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء إيقاف نادي النصر عن التسجيل فترة واحدة وتغريمة 500 ألف ريال، وتغريم نادي الهلال 500 ألف ريال، وإيقاف اللاعب عوض خميس لمدة 6 أشهر المشاركة في كافة البطولات التي يحق له المشاركة فيها وتغريمة 300 ألف ريال، وإيقاف غرم العمري وكيل اللاعب عوض خميس 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.



كما قرر الاتحاد السعودي اعتماد تجديد عقد اللاعب عوض خميس مع ناديه النصر.



جاء ذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس اتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء للبت في قضية اللاعب عوض خميس الذي وقع عقدين احترافيين لناديي الهلال والنصر، واستقالة طارق التويجري رئيس دائرة الاحتراف مطلع الأسبوع الجاري، ونائبه مقبل العيدان ومعيض الشهري عضو الدائرة، بعد رفض الاتحاد العقوبات التي أقرتها الدائرة بالقضية.



يشار أن اللاعب عوض خميس وقع عقداً احترافياً مع نادي الهلال في 9 فبراير 2017 لمدة 3 سنوات بدءاً من الموسم المقبل، وعاد ليمدد عقده مع النصر في 21 فبراير 2017 لمدة 3 سنوات.