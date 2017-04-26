مونديال 2018: إنفانيتينو يؤكد استخدام تقنية الفيديو في التحكيم

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 26 April 2017 - 20:03 pm

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء، أن تقنية الفيديو في التحكيم ستستخدم في كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك للمرة الأولى في البطولة الكروية الأبرز عالمياً.



وقال إنفانتينو في الجمعية العمومية السابعة والستين لاتحاد أميركا الجنوبية في سانتياغو: "سنستخدم في مونديال 2018 تقنية التحكيم عبر الفيديو، لأنه حتى الآن لم نتلق سوى ردود فعل إيجابية"، علماً أن الفيفا طبق هذه التقنية للمرة الأولى في كأس العالم للأندية باليابان في ديسمبر الماضي.