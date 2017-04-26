قدرات عملية لكل يوم ولأسلوب حياة مفعم بالنشاط

| Wednesday, 26 April 2017 - 20:45 pm

• إطلالة معزّزة تستمد حضورها من التحديثات البصرية للتصميم الداخلي والخارجي في سيارة GLA، بالإضافة إلى خط متجدد من التجهيزات.

• تتصدّر سيارة GLA 45 4MATIC من مرسيدس-AMG الطليعة ضمن سلسلة الطرازات، مع تحديثاتها الرياضية وتجهيزاتها الراقية التي تتوفر حصرياً في إصدار "يالو نايت" (Yellow Night).

• تعتبر الكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة من المزايا الحصرية في فئة سيارات GLA بالأسواق، وهي تسجّل المحيط المباشر للسيارة وتنقله كصورة كاملة أو عبر سبعة مشاهد مختلفة ومقسّمة على شاشة العرض.

• يأتي "مساعد الفرملة النشط" كميزة قياسية لسيارة GLA الجديدة، حيث يـنـبـّه السائقين بالمسافة غير الكافية عن السيارة في الأمام، وإذا لزم الأمر، يقوم بتفعيل الفرملة بما يتناسب مع ظروف القيادة.

تجتذب سيارة GLA الجديدة كافة الأنظار حول العالم، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي الطراز الأحدث من سيارة الدفع الرباعي المدمجة والاستثنائية هذه بملامح بصرية محدّثة في كل من تصميمها الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى خطوط جديدة ومحدّثة أيضاً من التجهيزات.

وتمتاز سيارة GLA الجديدة بلغتها الرياضية والديناميكية للتصميم، وبرشاقتها وسهولة التحكم بها، وأيضاً بالخيارات الواسعة للمسات الفردية. ونظراً لأنها أول سيارة دفع رباعي مدمجة من مرسيدس-بنز، فهي تشق طريقاً لنفسها في فئتها بالأسواق حيث تكتسب مكانة متفرّدة كلاعب رئيسي.

ويقول لينارت مولر-تويت، رئيس قسم التسويق والاتصال، سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: "إن التعديلات المُلفتة والجديدة تمنح سيارة GLA مظهراً قوياً أكثر، وهيمنة جديرة على الطرقات الوعرة. ومن بين مجموعتنا من السيارات المدمجة، يتجلّى بوضوح مدى تميز القدرات المذهلة لسيارة GLA على الطرقات الوعرة. إنها الرفيق المثالي لهؤلاء الذين يسعون لإكمال نمط حياتهم النشط بأسلوب قيادة رياضي".

لنجاح مضمون: تصميم معبّر وأداء فني عالٍ

يكتسب التصميم الجريء لسيارة GLA والجينات المُلفتة المستمدة من سيارات الدفع الرباعي مزيداً من التعزيزات بفضل التعليق المريح على الطرق الوعرة (مع هيكل من 30 ميلليمتر)، بحيث يوفر مسافة أرضية أكبر وموضع أعلى للمقاعد، وبالتالي تحسين قدرات الطراز على الطرق الوعرة بصورة كبيرة وملموسة.

ويجتذب طراز 2017 الأنظار من الوهلة الأولى مع المصدات المعدّلة، والعجلات الإضافية خفيفة الوزن، ولون "كانيون بيج" الفاتن الجديد.

فخامة مذهلة للتصميم الداخلي

يتألق التصميم الداخلي لسيارة GLA الجديدة بمواد فائقة الجودة وبحرفية فنية ممتازة، وتزداد فخامته بأغطية جديدة للمقاعد وبأجزاء مضافة، وأيضاً بلوحات تحكم مزخرفة بالكروم. وتتضمن باقة "إكسكلوزيف" الفاخرة مقاعد فخمة جداً بالجلد الأسود الجذّاب. وتشتمل الأجزاء المُضافة المستخدمة هنا على خيارات من الألمنيوم رباعي الأضلع trapezium-grain aluminium، والخشب بطلاء لامع باللون البني الفاتح، إلى جانب خشب الجوز البني شديد اللمعان. وبلمسة حصرية خاصة: تُضاف أجزاء من الخشب بلون الرماد الأسود غير اللامع وأجزاء AMG بألياف الكربون.

وتعمل الكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، والمتوفرة حصرياً في هذه الفئة بالأسواق، على تسجيل المحيط المباشر للسيارة وتنقله كصورة كاملة أو عبر سبعة مشاهد مختلفة ومقسّمة على شاشة العرض. ومن بينها أيضاً مشهد علوي افتراضي للسيارة يتم إعداده من البيانات الملتقطة من أربع كاميرات: الأمامية، والخلفية، وكاميرا واحدة في كل من المرايا الخارجية.

وتتضمن المجموعة الشاملة من التجهيزات القياسية مصابيح LED الأمامية فائقة الأداء (والتي تحل محل مصابيح الزينون الثنائية الأمامية الحالية في الأمام والخلف)، وهي تُضيء ببراعة وتمتاز بدرجة حرارة لونية تشبه ضوء النهار، وبالتالي تخفيف الضغط على العينين أثناء القيادة في الليل. وفي الجهة الخلفية، يتم التحكم بأضواء الفرامل والمؤشرات بثلاثة مستويات من الحدة؛ سطوع كامل في النهار، ومستوى متوسط للقيادة أثناء الليل، ومستوى منخفض عند التوقف تماماً.



السلامة أولاً.. الفرملة الذاتية وتحذيرات النعاس

تعتبر السلامة أولوية قصوى بالنسبة إلى مرسيدس-بنز، وما قدرات GLA ومواصفاتها الفنية إلا تأكيداً على هذا الالتزام. وتشمل المزايا القياسية "مساعد الفرملة النشط"، والذي صُمم لتنبيه السائقين بالمسافة غير الكافية عن السيارات في الأمام، وإذا لزم الأمر، يقوم بتفعيل الفرملة بما يتناسب مع ظروف القيادة. علاوة على ذلك، إذا كشف النظام عن قصور في الاستجابة من السائق، يباشر بتفعيل الفرملة الذاتية لتجنّب الاصطدام أو تخفيف وطأة العواقب. وتتضمن المزايا الأخرى لتعزيز جوانب السلامة "مساعد التنبيه" الذي يستطيع الكشف عن العلامات المألوفة للنعاس عبر أسلوب استخدام عجلة التوجيه، ويحذّر السائق من لحظات النعاس الوشيكة.

راحة أكبر في المقصورة الخلفية

بذل المهندسون في مرسيدس-بنز كافة جهودهم لتحسين مزايا GLA وجوانبها العملية - ويشمل ذلك دمج مزايا جديدة في المقصورة الخلفية.

فمع ميزة HANDS-FREE ACCESS الحصرية في هذه الفئة بالأسواق، يمكن فتح الصندوق الخلفي للسيارة وغلقه بحركة من القدم، ودون الحاجة إلى استخدام اليدين أو بذل جهد إضافي - يرافقه إشارة تحذيرية.

سيارة GLA 45 4MATIC الجديدة من مرسيدس-AMG

تواصل مرسيدس-AMG مبادرتها لتنويع طرازاتها مع إضافة تحسينات بصرية وفنية إلى سيارة GLA 45 4MATIC. ولعل القسم الأمامي بتصميمه المُلفت يعتبر بمثابة ميزة رائعة أخرى لسيارة GLA 45 4MATIC الجديدة من مرسيدس-AMG. وفي هذا السياق، مُنح الغطاء الأمامي شكلاً أكثر ديناميكية، وشبكات جديدة من منافذ التهوية، وفاصل أمامي بالكروم الفضي، بالإضافة إلى حواف باللون الأسود شديد اللمعان. وتأتي الشفرة الثنائية لشبكة المبرد المزدوجة من AMG الآن بالكروم الفضي، وكذلك الأجزاء المضافة في لوحات العتبات الجانبية. وتتوفر كخيار إضافي عجلات معدنية خفيفة الوزن بقياس 20 إنش وبتركيبتين من الألوان: إما مطلية باللون الأسود غير اللامع مع حواف شديدة اللمعان للإطار، أو مطلية بالتيتانيوم الرمادي بلمسة شديدة اللمعان.

أجواء داخلية راقية ولمسات حصرية

طالت التحديثات الشاملة لسيارة GLA المقصورة الداخلية أيضاً. ويبرز ذلك بوضوح في الأجزاء المضافة بأحجام كبيرة والتي تمتد تقريباً على كامل عرض السيارة: وقد تم طلاء هيكلها الأساسي بطبقة غير لامعة مع أسطح شديدة اللمعان تحمل أحرف AMG. وتتوفر باللونين الأسود/ الفضي كما في باقة "إكسكلوزيف"، أو باللونين الأسود/ الأحمر مع باقة "AMG إكسكلوزيف" (المتوفرة فقط في دول الشرق الأدنى). ويحمل مفتاح السيارة ومقبض E-Select الآن شعار AMG بشكل قياسي.

محرك توربو بسعة 2.0 لتر وبرشاقة هائلة

تعتبر سيارة GLA 45 4MATIC من مرسيدس-AMG من بين أقوى السيارات في فئتها بفضل ما تولده من طاقة قصوى قدرها 280 كيلووات (381 حصان) وأقصى عزم دوران مقداره 475 نيوتن متر. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.4 ثانية فقط. ويمزج محرك التوربو الرشيق للغاية من أربع أسطوانات وبسعة 2.0 لتر ما بين الأداء المذهل والكفاءة العالية مع ميزة رائعة أخرى؛ إذ أن نسبة حجم ارتداد الطاقة بمقدار 141 كيلووات (191 حصان) تسجّل رقماً قياسياً بين محركات الأربع أسطوانات ضمن سلسلة الإنتاج، وترتقي بمحرك AMG إلى مستوى سيارات السوبر الرياضية.

وعلى الطريق، يقدم محرك الشاحن التوربيني AMG من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر أداءً مذهلاً مع استجابات سريعة للغاية لحركات دواسة التسارع، ومن ناحية عزم الدوران العالي، والمرونة الهائلة، والصوت العاطفي للمحرك. ويضم نظام العادم بشكل قياسي رفراف يتم التحكم به أوتوماتيكيا. وتتغير حدة صوت المحرك وفقاً للنمط المستخدم من وضعيات القيادة النشطة AMG DYNAMIC SELECT.

نسب قصيرة: ناقل الحركة الرياضي AMG SPEEDSHIFT DCT بسبع سرعات

يساهم ناقل الحركة الرياضي AMG SPEEDSHIFT DCT بسبع سرعات في نقل القوة برشاقة وديناميكية. وبفضل النسب القصيرة المحدّدة في تروس التعشيق من المستوى الثالث إلى السابع، يستمتع السائق بتجربة تسارع أكثر جاذبية في كافة نطاقات السرعة. وإلى جانب الاستجابة المعزّزة ومدة تبديل التروس، تضمن النسب المتقاربة نقلاً أفضل للقوة عند تبديل التروس إلى مستويات أعلى.

مقومات أفضل للجر بشكل قياسي: نظام القيادة بالدفع الرباعي 4MATIC فائق الأداء من AMG

لتحقيق أفضل مستوى مثالي من الجر، حتى على الطرقات ذات الأرضية الرديئة، ينقل نظام القيادة القياسي بالدفع الرباعي 4MATIC فائق الأداء من AMG قوة الحركة إلى جميع العجلات. ويتم توزيع عزم الدوران بنسب مختلفة نحو المحورين الأمامي والخلفي. وتؤدي هذه الوضعية المنسّقة إلى تحقيق نسبة مثالية من الديناميكية والكفاءة والجر، بما يتماشى مع ظروف القيادة. وتعمل دواسة التعشيق متعددة الأقراص والمُدمجة في الترس التفاضلي للمحور الخلفي مع وحدة تحكم محدّدة من AMG على تمرير عزم المحرك إلى العجلات الخلفية في لمح البصر إذا فقدت العجلات الأمامية من قدرات الجر.

إصدار "يالو نايت" يحتفل بالنجاح الباهر لسيارات AMG المدمجة

تحتفل الشركة المصنّعة من "أفالترباخ" الآن بأفضل مبيعاتها مع إصدار "يالو نايت" (Yellow Night) الحصري، حيث يتضمن مجموعة واسعة من التجهيزات الرياضية التي تتوفر في جميع السيارات المدمجة الثلاث:

A 45 4MATIC، و CLA 45 4MATIC، و GLA 45 4MATIC.

ويتم طلاء الطرازات الخاصة بشكل حصري باللون الأسود الليلي أو الأسود الكوني، ومع مزيجها الفريد من الأقسام المزيّنة بالغرافيت الرمادي غير اللامع والأصفر، فإن جيناتها الرياضية مميزة للغاية، ويسهل التعرّف إليها فوراً. وتتجلّى شخصية AMG المميزة والخاصة من خلال الشرائط الرياضية بالغرافيت الرمادي غير اللامع المُلصقة على غطاء المحرك (foiled)، والسقف، وغطاء الصندوق الخلفي، وعلى جانبي السيارة.



وتمتاز المقصورة الداخلية بتجهيزاتها الشاملة ولمساتها باللون الأصفر. وتحمل مقاعد AMG فائقة الأداء بجلد ARTICO الاصطناعي / و ألياف DINAMICA (DINAMICA microfiber) متناهية الصغر أيضاً أجزاء باللون الأصفر، وكذلك عجلة التوجيه الرياضية فائقة الأداء من AMG بجلد DINAMICA، والمقعد الخلفي الطويل، ولوحة العدادات الرئيسية، والخطوط الوسطية أسفل النوافذ (فقط في طراز CLA 45 4MATIC)، ومساند الذراع.

لمحة عن البيانات الفنية:

سيارة مرسيدس-بنز GLA 250 4MATIC سيارة مرسيدس-AMG GLA 45 4MATIC

المحرك محرك توربو من 4 إسطوانات بالاتجاه نفسه بسعة 2.0 لتر محرك من أربع إسطوانات بالاتجاه نفسه بسعة 2.0 لتر مع حقن مباشر وشاحن توربيني

الإزاحة 1991 سم مكعب 1991 سم مكعب

الطاقة الإنتاحية 155 كيلووات (211 حصان) عند 5500 دورة في الدقيقة 280 كيلووات (381 حصان) عند 6000 دورة في الدقيقة

ذروة عزم الدوران 350 نيوتن متر عند 1,250-4,000 دورة في الدقيقة 475 نيوتن متر عند 2250-5000 دورة في الدقيقة

نظام القيادة نظام قيادة متغير بالدفع الرباعي نظام قيادة متغير بالدفع الرباعي AMG للأداء 4MATIC مع توزيع متغير لعزم الدوران

ناقل الحركة ناقل حركة مزدوج DCT بسبع سرعات ناقل حركة رياضي AMG SPEEDSHIFT DCT بسبع سرعات

الوزن (المعهد الألماني للتوحيد القياسي DIN/ المفوضية الأوروبية EC) 1,505 كغ*/ 1,580** كغ 1510*/ 1585** كغ

التسارع من صفر إلى 100 كم/ س 6.6 ثانية 4.4 ثانية

السرعة القصوى 230 كم/ س* 250 كم/ س***

* الوزن الإجمالي وفقاً للمعهد الألماني للتوحيد القياسي DIN لا يشمل السائق؛ ** الوزن الإجمالي وفقاً للمفوضية الأوروبية EC يشمل السائق (75 كغ)؛ *** محددة إلكترونياً، مع باقة AMG للسائق بسرعة 270 كم/ س

من المنتظر طرح سيارة GLA الجديدة في شهر مايو 2017. تبدأ الأسعار من 43,600 دولار أميركي لسيارة مرسيدس-بنز GLA 250 4MATIC، ومن 65,950 دولار أميركي لسيارة GLA 45 4MATIC من مرسيدس-AMG.