سامي يفتح ملف النصر باجتماع مع اللاعبين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 26 April 2017 - 22:16 pm

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حصة تدريبية مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان، بإشراف المدير الفني للفريق سامي الجابر، وذلك استعداداً لمواجهة النصر يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 25 من دوري جميل للمحترفين.



وانطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقه مكثفة بإشراف مدرب اللياقة (نيكولاس روجر)، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية في وسط الملعب، تلاها بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل/ واختتمت الحصة التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.