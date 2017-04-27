براعم المبارزة في دولية أنطاليا

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 00:00 am

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة للبراعم في البطولة الدولية، التي ستنطلق اليوم الخميس بمدينة أنطاليا التركية وتستمر حتى الأول من مايو المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب الدكتور حازم عابد أمين عام الاتحاد، وتضم غازي الجعيد وماجد المطيري وماضي الشمري "مدربين"، وفريد الدحيم مديرًا للمنتخب، واللاعبين مهدي القروص ومحمد العماني وعلي الشيخ وعلي الهاشم وأحمد الفيحاني وأحمد الدربي وراشد الزهراني، وحسن عابد ومحمد الزهراني ومشعل الرشيد ومحمد راغب وسعود الرشيد ومحسن المطيري وسعود المطيري وزياد المطيري.

وسيشارك الحكمان عبد الله أبو كويمل وتوفيق السيف في إدارة مباريات البطولة.